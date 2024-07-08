Trabzon'da Fatih Devlet Hastanesi'nde kasklı darp olayı

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Trabzon'da Fatih Devlet Hastanesi'nde kasklı darp olayında gerçek güvenlik kamerasıyla ortaya çıktı. Görüntülerde hasta yakınına ilk müdahaleyi doktorun yaptığı görüldü.

Olay, Fatih Devlet Hastanesi'ndeki acil serviste meydana geldi. 5 Temmuz akşamı hastaneye başvuran S.N.K. isimli kadın hasta, tedavisinin ardından hastaneden ayrıldı. Akşam saatlerinde hasta ve yanındaki A.S., doktordan rapor almak için yeniden hastaneye geldi. Acilde görevli nöbetçi doktor Mehmet Yıldırım gerekli görmeyerek istedikleri raporu vermeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından hasta yakınının motosiklet kaskıyla vurduğu iddia edilen doktorun diz kapağı kırıldı. Güvenlik görevlilerinin ve polis ekiplerinin müdahalesiyle hasta ve hasta yakını gözaltına alınırken, gözaltına alınan şahıslar serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası ile gerçek ortaya çıktı

Hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde poliklinik odasından çıkan doktor Mehmet Yıldırım'ın koridorda hasta yakını A.S. ile konuştuğu görüldü. Bir süre sonra hasta yakınının doktor Mehmet Yıldırım'ın yanına gelmesiyle başlayan olayda doktor Yıldırım, hasta yakınını eliyle itti. Doktorun bu müdahalesine hasta yakını ise tepki gösterdi. Hasta yakınının bu müdahalesine sinirlenen doktor Mehmet Yıldırım da, hasta yakını A.S.'nin boynunu sıkarak yanıt verdi. Güvenlik görevlileri ile hastanedeki vatandaşların müdahale ettiği olayda ilk müdahaleyi doktor Mehmet Yıldırım'ın yaptığı görüldü. - TRABZON