Trabzon'da Köpek Şikayeti Davası

3.Sayfa

Trabzon'da müstakil bir evde yaşayan şahsın köpeğini tehlike oluşturabilecek şekilde serbest bırakması sonucu farklı zamanlarda komşuları tarafından şikayet edilmesine savcılıkça farklı kararlar verildi.

Olay, Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçenin Kaşüstü Mahallesinde yaşayan A.U. (72), yaklaşık 4 ay arayla iki kez mahkemelik oldu. Evinin bahçesinde baktığı köpeği tehlike oluşturabilecek şekilde serbest bırakan A.U., çevredeki K.H. ve H.D. isimli şahıslar tarafından şikayet edildi.

İlk olarak K.H. tarafından Mart ayında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet edilen A.U. hakkında 'Hayvanın tehlike oluşturabilecek şekilde serbest bırakma' suçundan işlem başlatıldı. Cumhuriyet Savcısı F.K. tarafından verilen kararda A.U. hakkında suç işlediği anlaşıldığından yasa maddeleri uyarınca 600 TL adli para cezası verildi.

Yaklaşık 4 ay sonra tekrar mahkemenin yolunu tutan A.U. bu sefer ise bir başka komşusu olan H.D. tarafından şikayet edildi. A.U. tarafından evin önünde serbest bırakılan köpek park halindeki H.D.'ye ait otomobile zarar verdi. Köpeğin evin önünde dolaşması nedeniyle korkan ve aracından oluşan zarar nedeniyle Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran H.D. şikayetçi oldu. Savunmasında köpeğinin tasmalı olduğunu belirten A.U. köpeğinin evin bulunduğu bölgeyi korumaya çalıştığını ve iç güdüsel olarak şüphelinin aracına saldırmış olabileceğini savundu. Aynı şikayetten 2 kez savcılığın yolunu tutan A.U. hakkında bir başka Cumhuriyet Savcısı T.G. tarafından verilen karar ise şaşırttı. Cumhuriyet Savcısı, kişilerin sağlığı konusunda bir tehlike olduğuna ilişkin somut davanın söz konusu olmadığından suçun yasal unsurlarının oluşmadığına karar verdi. - TRABZON