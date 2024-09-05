Milli Boksör Busenaz Sürmeneli'ye Trafikte Yapılan Saldırı ve Sonrası - Son Dakika
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Milli Boksör Busenaz Sürmeneli'ye Trafikte Yapılan Saldırı ve Sonrası

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Trabzon'da milli boksör Busenaz Sürmeneli ile bir şahıs arasında trafikte çıkan tartışma sonrası kasten yaralama ve tehdit olayı yaşandı. Şahıs, Sürmeneli'ye yumruk attıktan sonra belindeki ruhsatsız silahla onu tehdit etti. Olayla ilgili olarak S.K. isimli şahıs tutuklandı ve üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 mermi ele geçirildi.

05.09.2024 15:26
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Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "milli boksöre trafikte tokat" olayıyla ilgili açıklama

TRABZON - Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Trabzonlu milli boksör Busenaz Sürmeneli ile bir şahsın trafikte tartışması ve yumruklaşmasıyla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, kamyon sürücüsünün tutuklandığı ve olayla ilgili 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet merminin ele geçirildiği belirtildi.

Trabzon'da önceki akşam İskenderpaşa Mahallesi Devlet Sahil Yolu Ganita mevkiinde otomobiliyle seyir halinde olan milli boksör Busenaz Sürmeneli ile S.K. isimli şahıs arasında yaşanan darp olayı ile ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, çıkan tartışma ile S.K. isimli şahsın milli boksör Sürmeneli'ye yumruk atarak kasten yaraladığı, bunun üzerine milli boksörün de S.K.'ye yumruk attığı belirtildi. Karşılıklı darp olayının ardından S.K.'nin belinde bulunan silahla milli boksör Sürmeneli'yi tehdit ettiğinin kaydedildiği açıklamada, "03.09.2024 günü saat 22.20 sıralarında Trabzon ili Ortahisar ilçesi Kemerkaya Mahallesi'nde B.S.'nin sürücülüğünü yaptığı ve içerisinde kardeşi T.S.'nin de bulunduğu araçla seyir halindeyken, B.S.'nin yol istemesi sonrasında şüpheli S.K.'nin kullandığı araçla B.S.'nin aracının önünü kestiği ve B.S. ile S.K.'nin araçlarından inmesi sonrasında aralarında tartışma çıktığı, bu tartışma sırasında S.K.'nin B.S.'ye yumruk atarak B.S.'yi kasten yaraladığı, bunun üzerine B.S.'nin de S.K.'ye yumruk attığı, S.K.'nin belinde bulunan silahla B.S.'yi tehdit ettiği ve sonrasında B.S. ile T.S.'ye tehdit ve hakaretlerde bulunarak aracıyla olay yerinden ayrıldığı olayla ilgili olarak; şüpheli S.K. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmış ve şüphelinin üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet mermi ele geçirilerek el konulmuştur. Şüpheli S.K. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesi sonrasında tutuklama istemiyle Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş ve hakimlikçe yapılan sorgusu neticesinde 'Kasten Yaralama, Silahla Tehdit, Ulaşım Araçlarının Alıkonulması' suçlarından tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Milli Boksör Busenaz Sürmeneli\'ye Trafikte Yapılan Saldırı ve Sonrası
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Milli Boksör Busenaz Sürmeneli'ye Trafikte Yapılan Saldırı ve Sonrası - Son Dakika

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