Trafikte kaza anı araç kamerasına yansıdı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı-Süleymanpaşa yolunda kontrolden çıkarak önce tarlaya, ardından orta refüje çarparak durabilen tırın kaza anları araç kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, öğlen saatlerinde Muratlı-Tekirdağ yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Süleymanpaşa'dan Muratlı istikametine doğru seyir halindeki tır, sürücüsünün henüz nedeni belirlenemeyen şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce yolun sağındaki tarlaya, ardından yolun solundaki orta refüje çarparak durabildi.
Kimsenin yaralanmadığı kaza anı ise arkasından gelip durarak kazadan kurtulan aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç şarampole devrildi ve sürücü Ramazan Gökçen hayatını kaybetti. Gökçen'in kalp krizi sonucu öldüğü iddia ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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