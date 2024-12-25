Binadaki trafo bomba gibi patladı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir binada trafo patlaması sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir binada çıktı. Binada trafo patlaması ve sonrası çıkan yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Trafo patlaması ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Trafo Patladı, Yangın Çıktı - Son Dakika
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