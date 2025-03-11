Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Siirt merkez Akyamaç köyü mevkiinde kontrolden çıkan traktör devrildi: Kazada sürücü hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Kazada 35 yaşındaki sürücü Metin A. araç içinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Metin A.'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT