Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Karabük'ün Yenice ilçesinde, orman yolunda kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yazıköy Çiftdere mevkisinde meydana geldi. Orman işçisi olarak çalışan Murat Cinkavuk'un (52) kullandığı traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Cinkavuk, diğer işçilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Cinkavuk'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK