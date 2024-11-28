Trans Bireyi Darp Eden Genç Tutuklandı - Son Dakika
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Trans Bireyi Darp Eden Genç Tutuklandı

Trans Bireyi Darp Eden Genç Tutuklandı

Samsun'da erkekliğiyle alay eden trans bireyi darp eden 29 yaşındaki genç tutuklandı.

28.11.2024 19:03
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Erkekliğiyle alay eden trans bireyi darp edince tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da gece karşılaştığı ve erkekliğiyle alay ettiğini ileri sürdüğü trans bireyi darp ederek takılarını gasp ettiği iddia edilen 29 yaşındaki genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde yaklaşık 2 ay önce gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trans birey G.K., geceleyin bir kişinin kendisini darp ederek yaralayıp üzerindeki takıları gasp ettiğini ileri sürerek polise şikayette bulundu. Polis güvenlik kamerası kayıtlarından da yola çıkarak darp olayını bir nakliyat şirketinde hamal olarak çalışan O.S.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti ve şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gazi Polis Merkezine teslim edilen O.S. gasp suçlamasını kabul etmeyerek," Trans birey ile gece sokakta karşılaştım. Bana ilişki teklif etti. Ben de kabul etmeyince erkekliğimle alay etti. Ben de kendisini darp ettim. Ancak hiçbir şeyini almadım"dedi.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.S. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trans Bireyi Darp Eden Genç Tutuklandı - Son Dakika

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