Tunceli Cezaevinde Gerçekçi Tatbikat

Tunceli'de cezaevindeki tatbikat gerçeği aratmadı.

Tunceli Merkez Cezaevi'nden gelen yangın ihbarı, kentte kısa süreli paniğe neden oldu. Cezaevi içinde iki grup arasında yaşandığı bildirilen tartışma sonrası yangın çıktığı yönündeki ihbar üzerine, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kısa süre içinde bunun gerçek bir kriz değil, savcılık koordinesinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir tatbikat olduğunu öğrendi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi dikkat çekti.

Tatbikat amacının, acil durumlara karşı kurumların hazırlık seviyesini ölçmek ve müdahale süreçlerindeki iş birliğini güçlendirmek olarak açıklandı. Cezaevi personeli ve müdahale ekiplerinin performansı, izleyenler tarafından başarılı bulundu.

Yetkililer, "Her senaryoya hazır, her ihtimale karşı sahadayız" mesajıyla benzer tatbikatların düzenli olarak sürdürüleceğini ifade etti. - TUNCELİ