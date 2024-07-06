Tunceli'de çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Tunceli'de çıkan yangın söndürüldü

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, ağaçlık ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle 10 dönüm alan zarar gördü.

06.07.2024 12:08
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Çemişgezek ilçe merkezi, tarihi Urartu mağaralarının karşısında yer alan ağaçlık ve otluk alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların il müdahaleyi yapmasının ardından ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeni ile 10 dönüm alan zarar görürken, olayın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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