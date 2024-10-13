Tunceli'de kurtlar sürüye saldırdı. Saldırıda 3 koyun telef olurken 9'u yaralandı, 25'i ise kayıplara karıştı.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Cebe köyü Mezre mevkiinde, Serdar Yetkin'e ait koyun sürüsüne kurtlar saldırdı. Kurtların saldırısı sonucu 3 koyun telef oldu, 9 koyun yaralandı, 25 koyun ise kayıplara karıştı.
Jandarma komutanlığı ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kayıp koyunların bulunması için çalışma başlatıldı. - TUNCELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tunceli'de Kurt Saldırısı: 3 Koyun Telef, 25 Kayıp - Son Dakika
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