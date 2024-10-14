Tunceli'de Şarampole Uçan Araçta 3 Yaralı

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Tunceli'de araç şarampole uçtu: 3 yaralı

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, şarampole uçtu. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü öğrenilemeyen 06 MBC 64 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek ters döndü. 3 kişinin yaralandığı kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler ve köylülerin yardımıyla yaralılar araçtan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.