Tunceli'de Şüpheli Çanta Alarmı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tunceli'de Şüpheli Çanta Alarmı

Tunceli\'de Şüpheli Çanta Alarmı

Tunceli merkez Cumhuriyet Caddesi'nde kaldırımda bulunan şüpheli çanta polisi harekete geçirdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek caddeyi boşalttı ve çantanın içinde giysiler olduğunu tespit etti. Çantanın sahibi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

22.04.2024 22:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de kaldırımın üzerinde bulunan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.

Olay, Tunceli merkez Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaşandı. Kaldırımda şüpheli bir çanta olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi boşaltarak, yaya ve araç trafiğine kapattı. Bomba imha ekiplerinin de sevk edildiği bölgede çanta yakından incelendi. Yapılan incelemede çantanın içinde giysiler olduğu belirlendi. Çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes alırken, çantanın sahibi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Tunceli Merkez, Tunceli, Olay, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de Şüpheli Çanta Alarmı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:41 Cübbeli Ahmet Hoca’dan, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç’ın vefatına ilişkin açıklama: Biz onu Allah için sevdik Cübbeli Ahmet Hoca'dan, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın vefatına ilişkin açıklama: Biz onu Allah için sevdik
22:16 Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul ziyaretinde döner kesti Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul ziyaretinde döner kesti
22:03 Kanarya ağır yaralı Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı Kanarya ağır yaralı! Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı
19:13 İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi’nin detayları İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi'nin detayları
23:21 Mauro Icardi’den Fenerbahçelileri delirtecek paylaşım Mauro Icardi'den Fenerbahçelileri delirtecek paylaşım
22:32 Uzun süre VAR’da incelendi İşte Fenerbahçe’yi yıkan penaltı Uzun süre VAR'da incelendi! İşte Fenerbahçe'yi yıkan penaltı
21:14 Örümcek ağlarını aldı Fenerbahçe’nin yıldızı Fred’den efsane gol Örümcek ağlarını aldı! Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den efsane gol
20:32 Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nda 310 ton et tüketildi Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda 310 ton et tüketildi
19:51 Dev balığı yakalayınca sevinçten deliye döndüler: Kocaman, bu canavar Dev balığı yakalayınca sevinçten deliye döndüler: Kocaman, bu canavar
19:30 Polonya Cumhurbaşkanı: Nükleer silah konuşlandırmaya hazırız Polonya Cumhurbaşkanı: Nükleer silah konuşlandırmaya hazırız
18:56 Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu
17:38 İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
17:23 Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Irak’ta net mesaj: Terör örgütü PKK’ya karşı ortak hareket edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'ta net mesaj: Terör örgütü PKK'ya karşı ortak hareket edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 23:41:56. #1.12#
SON DAKİKA: Tunceli'de Şüpheli Çanta Alarmı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement