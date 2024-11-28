Tunceli\'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

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Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda 2 kilo 190 gram esrar maddesi ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca 27 Kasımda Mazgirt ilçesi Alhan köyünde ikamet eden şüpheli şahsın ikametinde yapılan adli arama 2 kilo 190 gram kubar esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tunceli merkez ilçesi Sütlüce yol kontrol noktasında 27 Kasımda araçta yapılan kontrolde bir şüpheli şahsın üzerinde 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 10 adet 9 milimetre mermi, 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikata başlandığı belirtildi. - TUNCELİ