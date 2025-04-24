Tuzla\'da Arıtma Tesisinde Patlama

Tuzla'da arıtma tesisinde meydana gelen ve 5 işçinin yaralandığı patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir arıtma tesisinde meydana gelen patlamada 1'i ağır 5 işçi yaralandı. Patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, işçilerin çalışma yaptığı sırada bir anda şiddetli patlamanın meydana geldiği, işçilerin deponun altında kaldığı anlar yer aldı. - İSTANBUL