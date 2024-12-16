Tuzla'da Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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Tuzla'da Kaza: 1 Yaralı

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Tuzla'da kırmızı ışıkta geçen otomobil ile diğer aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

16.12.2024 10:56
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Tuzla'da 2 aracın çarpışma anı kamerada

Tuzla'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İSTANBUL - Tuzla'da kırmızı ışıkta geçen otomobil başka bir araçla çarpıştı. 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Tuzla Aydınlı Yolu Caddesi Tepe Sokak üzerinde geçtiğimiz gün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen Güngör Kahraman yönetimindeki 34 BCL 175 plakalı otomobil, Erkan Taş'ın kullandığı 41 ARV 237 plakalı Hyundai araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 BCL 175 plakalı araç trafik lambasına çarparak durabildi. Araçta yolcu olarak bulunan Rukiye Karaman yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tuzla'da Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika

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