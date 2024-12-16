Uludağ'da Eğlence Dolu Kış Aktiviteleri

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Araca halat bağlayıp kayak yaptılar, halay çektiler

Kar topu oynarken 5 metre yükseklikten düştü

BURSA - Kış turizminin kalbi olan Uludağ'da kar yağışının ardından vatandaşlar eğlence sezonunu açtı. Bazı vatandaşlar aracın arkasına bağladığı halat ile kayak yaparken, kimisi ise kar yağışını halay çekerek kutladı. Bir vatandaş ise kar topu oynadığı sırada 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ, beyaz gelinliğini giydi. Kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti. Durumu gören vatandaşlar ise Uludağ'a akın etti. Bazı vatandaşlar araçların arkasına bağladıkları halatlar ile kayak yaparken, bazıları ise kar yağışını halay çekerek kutladı. Eğlenceli anlar saniye saniye amatör kameraya yansırken, kar topu oynayan bir vatandaş ise 5 metre yükseklikten düştü. Yaralanan vatandaş tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan yoğun kar yağışıyla birlikte yollarda kalan araç sürücüleri ise halatlarla birbirlerini kurtardılar

Jandarma ekipleri 8.kilometreden itibaren zincirsiz araçların çıkışına izin vermiyor.