Uludağ\'da Trajik Yangın: İki Can Aldı

Kış turizminin önemli yerlerinden Uludağ'da sabah erken saatlerde başlayan yangında milli kayakçı ile babası hayatını kaybetti. Alevlere teslim olan Kervansaray Otel'deki acı manzara, gün ağırınca dron ile havadan görüntülendi.

Sabah 06.00 sıralarında Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangında, Milli Kayakçı Berkin Usta ve Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı olan babası Yahya Usta hayatını kaybetti. Milli sporcunun annesi Fikriye Usta ise ağır yaralandı.

Gün ağırınca acı manzara ortaya çıktı

2 kişiye mezar olan Kervansaray Otel'de sabah saatlerinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Kervansaray Otel ise, gün ağırınca dron ile havadan görüntülendi. - BURSA