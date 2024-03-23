Uludere'de çığın düşme anı kamerada

TEM Otoyolu'nda polis aracının bariyere çarpması sonucu 2 trafik polisi yaralandı

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde meydana gelen kazada, polis aracının bariyere çarpması sonucu 2 trafik polisi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.