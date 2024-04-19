Ümraniye'de 2 katlı ev alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ümraniye'de 2 katlı ev alev alev yandı

Ümraniye'de iki katlı bir evde elektrik kaçağından dolayı yangın çıktı. Yangında içeride bulunan kişiler tahliye edilirken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ev sahibi, yangının elektrik tesisatından kaynaklandığını ve ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

19.04.2024 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de 2 katlı ev alev alev yandı

İSTANBUL - Ümraniye'de iki katlı bir evde elektrik kaçağından dolayı yangın çıktı. Yangında içeride bulunan kişiler tahliye edilirken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi, Üzümbağı Sokak üzerinde saat 16.30 sırlarında yaşandı. İddiaya göre, iki katlı evde elektrik kaçağından dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm evi ve çatıyı sardı. Evde yaşayan vatandaşlar tarafından yangının söndürelemeyeceği anlaşılınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye,polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen iki katlı evi yaklaşık 1 saatlik uzun uğraşlar sonucu söndürmeyi başardı. Polis ekipleri iki katlı evde yaşayan vatandaşları tahliye ederken, olayla ilgili inceleme başlattı.

Ev sahibi Kenan Kıvılcım, "Elektrik tesisatından kaynaklanıyor. Başka bir sıkıntı yok. Ölen, yaralanan yok. Çatı tutuştu" dedi.

Kaynak: İHA

Ümraniye, İtfaiye, İtfaiye, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de 2 katlı ev alev alev yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kuşadası'nda İşletme Önünde Silahlı Kavga: 2 Tutuklama
    21:06 Kuşadası'nda İşletme Önünde Silahlı Kavga: 2 Tutuklama

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir işletme önünde meydana gelen silahlı kavga olayına karışan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden ikisi tutuklandı. Olayda kullanılan av tüfeği ile birlikte toplam 2 adet ruhsatlı av tüfeğine el konuldu.

  • Sivas Kangal'da trafik kazası: 1'i ağır 3 kişi yaralandı
    21:03 Sivas Kangal'da trafik kazası: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

    Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazada, mitsubishi marka pikap aracın takla atması sonucu araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumu ciddiyetini korurken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

  • Kahramanmaraş'ta seyir halindeyken alev topuna dönen otomobil söndürüldü
    20:55 Kahramanmaraş'ta seyir halindeyken alev topuna dönen otomobil söndürüldü

    Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan bir otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.


20:32 İstanbul Gaziosmanpaşa’da toprak kayması meydana geldi İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi
20:02 İmamoğlu’ndan Haluk Bayraktar’ın “Tasmalı köpek“ çıkışına yanıt İmamoğlu'ndan Haluk Bayraktar'ın "Tasmalı köpek" çıkışına yanıt
19:03 Mardin ve Diyarbakır Belediye Meclislerindeki Olaylar İçin Müfettiş Görevlendirildi Mardin ve Diyarbakır Belediye Meclislerindeki Olaylar İçin Müfettiş Görevlendirildi
18:21 Oğlunun telefonundan mesaj atıp kapıyı açtırdığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü Oğlunun telefonundan mesaj atıp kapıyı açtırdığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
16:38 Jandarma üniforması ile GBT kontrolü yaparken polise yakalandı Jandarma üniforması ile GBT kontrolü yaparken polise yakalandı
20:26 Adaylığını resmen açıkladı Sadettin Saran’dan Ali Koç’a gözdağı Adaylığını resmen açıkladı! Sadettin Saran'dan Ali Koç'a gözdağı
18:58 Uğur Dündar gözyaşlarını tutamadı Duygu dolu Ali Koç sözleri Uğur Dündar gözyaşlarını tutamadı! Duygu dolu Ali Koç sözleri
17:17 Fazla kilo takıntısı hayatını kabusa çevirdi: 1 milyon 400 bin lira ödediği ameliyatta midesi delindi Fazla kilo takıntısı hayatını kabusa çevirdi: 1 milyon 400 bin lira ödediği ameliyatta midesi delindi
16:22 Şırnak’ta oy vermeye giden asker ve polislere tepki gösteren kişiye soruşturma açıldı Şırnak'ta oy vermeye giden asker ve polislere tepki gösteren kişiye soruşturma açıldı
15:54 Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti! Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu
15:50 “İsrail’in başkenti neresidir“ sorusuna verdiği cevapla sunucuyu hayrete düşürdü "İsrail'in başkenti neresidir?" sorusuna verdiği cevapla sunucuyu hayrete düşürdü
15:41 Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak! Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi
15:17 Tüm zenginliklerini fakirlere dağıtıp rahip oldular Tüm zenginliklerini fakirlere dağıtıp rahip oldular
15:08 Torreira’dan ayrılan Devrim Özkan’dan yürek hoplatan pozlar Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan'dan yürek hoplatan pozlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2024 21:10:39. #1.12#
SON DAKİKA: Ümraniye'de 2 katlı ev alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement