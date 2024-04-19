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Ümraniye'de 2 katlı ev alev alev yandı

İSTANBUL - Ümraniye'de iki katlı bir evde elektrik kaçağından dolayı yangın çıktı. Yangında içeride bulunan kişiler tahliye edilirken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi, Üzümbağı Sokak üzerinde saat 16.30 sırlarında yaşandı. İddiaya göre, iki katlı evde elektrik kaçağından dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm evi ve çatıyı sardı. Evde yaşayan vatandaşlar tarafından yangının söndürelemeyeceği anlaşılınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye,polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen iki katlı evi yaklaşık 1 saatlik uzun uğraşlar sonucu söndürmeyi başardı. Polis ekipleri iki katlı evde yaşayan vatandaşları tahliye ederken, olayla ilgili inceleme başlattı.

Ev sahibi Kenan Kıvılcım, "Elektrik tesisatından kaynaklanıyor. Başka bir sıkıntı yok. Ölen, yaralanan yok. Çatı tutuştu" dedi.