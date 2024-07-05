Ümraniye'de samuray kılıçlı maganda trafikte terör estirdi - Son Dakika
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Ümraniye'de samuray kılıçlı maganda trafikte terör estirdi

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Ümraniye'de bir şahıs, trafiğin ortasında aracını durdurarak elindeki samuray kılıcıyla sürücülere tehdit ve küfür yağdırdı. Yakalanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

05.07.2024 14:11
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Ümraniye'de samuray kılıçlı maganda trafikte terör estirdi

İSTANBUL - Ümraniye'de bir şahıs, trafiğin ortasında aracını durdurarak elindeki samuray kılıcıyla sürücülere tehdit ve küfür yağdırdı. Yakalanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İstanbul'un Ümraniye ilçesi Yamanevler Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerinde 28 Haziran 2024 tarihinde meydana geldi. Elinde samuray kılıcı bulunan E.T. isimli şahıs, aracını durdurup elinde kılıçla aracından indi. Trafiği kesen şahıs, elinde bulunan kılıcı göstererek küfürler savurdu, diğer sürücüleri tehdit etti. Çevredekilerin müdahalesiyle sakinleşen şahıs aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. O görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri harekete geçti.

Çalışmalar neticesinde kimlik bilgileri tespit edilen E.T.isimli şahıs, 4 Temmuz'da saat 23.00 sıralarında Sancaktepe ilçesinde bulunan ikamet adresinde olayda kullanmış olduğu kılıç ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Silahla Tehdit" suçundan adliyeye sevk edildi. Öte yandan olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin elindeki kılıçla sürücüleri tehdit ettiği yer alıyor.

Ümraniye\'de samuray kılıçlı maganda trafikte terör estirdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de samuray kılıçlı maganda trafikte terör estirdi - Son Dakika

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