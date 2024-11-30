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Üniversiteli çobanı ağlatan yıkım

İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu çobanın ahır mücadelesi

25 süt ineğinin ahırı belediye tarafından yıkıldı, ineklerine mağarada bakmaya başladı

İneklerin sahibi çoban Recep Erdoğan:

"Geldiğimde baktım ki ahırım yerle bir olmuş; oturup ağlamaktan başka çarem yoktu"

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesi Değirmenlik Mahallesi'nde hayvancılık ile uğraşan üniversite mezunu Recep Erdoğan, ineklerini barındırmak için yaptığı ahırın 'kaçak' olarak inşa edildiği iddiasıyla Akseki Belediyesi tarafından yıkılarak, belediyenin kendisini 254 bin lira zarara uğrattığını söyledi. Erdoğan, yıkım sonrası ineklerine mağarada bakmaya başlarken Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı, Erdoğan hakkında bulunulan suç duyurusunda takipsizlik kararı verdi.

Akseki Belediyesinin kendisi hakkında Akseki Cumhuriyet Başsavcılığına kaçak yapı yapmaktan dolayı suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Recep Erdoğan, "Belediye, imar kirliliğine neden olmaktan Akseki Cumhuriyet Başsavcılığına hakkımda suç duyurusunda bulundu. Akseki Cumhuriyet Başsavcılığına 2024/142 soruşturma sayılı dosya no ile hakkımda suç duyurusunda bulunulduğu, soruşturma sonucunda Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/197 karar no ile 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararı verildi. Dosyada mevcut 15.05.2024 tarihli kadastro fen bilirkişi raporuna göre söz konusu yapının Değirmenlik köyü yerleşik alanı dışında olduğu, yapının elektrik ve şebeke suyu bağlantısının olmadığı belirtildiği, söz konusu binanın 3194 sayılı yasanın 5. maddesinde belirtilen tanımlara göre bina vasfı taşımadığı belirtildi. Yapının 3194 sayılı kanunun 5. maddesinde belirtilen tanımlar dahilinde bina niteliğinde olmadığı gibi, bu anlamda 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesi anlamında da idari para cezasını gerektirir nitelikte imar kirliliğine sebep olmadığı, yine 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesi anlamında da yıkılması veya belediyenin yıkmasını gerektirir nitelikte bir imar kirliliği olmadığını belirtmiştir. Hakkımda Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair bu karar verilmesine rağmen benim haberim bile olmadan bu kış gününde ahırımı yerle bir etmişler" diye konuştu.

Üniversite mezunu

Kendisinin İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olduğunu ve 4 yıldır kendi imkanlarım ile hayvancılık yaptığını anlatan Erdoğan, "Üniversite mezunu bir insan olarak kendi işimizi kurmak istedik. Bugüne kadar devletten hiçbir destek almadık. Akseki Cumhuriyet Başsavcılığının kararına rağmen Akseki Belediyesi tarafından ahırımız usulsüzce yıkıldı. Belediye iş makineleri ile gelip muhtar ve jandarma eşliğinde yıkımı gerçekleştirmiş. Geldiğimde baktım ki, ahırım yerle bir olmuş. Oturup ağlamaktan başka çarem yoktu. Burada kimler suçluysa hepsi hakkında şikayetçiyim. Yapılan iş vicdansızlıktır. Sorumluların cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

"İneklerimi mağarada beslemeye başladım"

Karlı kış gününde büyük mağduriyete uğradığını söyleyen Erdoğan, "Akseki Belediyesi usulsüz şekilde ahırımı yıktıktan sonra hayvanlarımızı mağarada barındırmaya başladım. Bir kilometre mesafede bulunan samanları mağaraya taşıyorum. Hayvanlarımı burada besliyorum. Kış gününde ahırımı yıkarak beni mağdur ettiler" dedi.

"İneklerim mağarada kış günü donarlar"

Ben karlı kış gününde mağarada ineklere bakmanın oldukça zor olduğunu anlatan Erdoğan, "Tapulu bir buçuk kilometre köyün yerleşik alanı dışında bulunan annesine ait 5 dönüm tarlasına yapmış olduğu 40 metre kare tamamen çinkodan yapılmış ahır, 25 adet tarım müdürlüğünden işletme numaralı küpeli süt ineği besliyorum. Bunlardan 10 tanesi 4 ila 6 aylık hamile. Şu anda zor şartlarda mağarada ineklerimi barındırıyorum. Bu kışı ineklerimin mağarada barındırmak zor. Mutlaka köyde başka yapılmış ağır bakıp kiralayacağım. Çünkü Toroslar'ın kışı ağır geçer. Hayvanlar burada kışı çıkaramaz ve benim onca emeklerim boşuna gider" diye konuştu.

"Belediye hakkında şikayette bulundu"

Cumhuriyet Başsavcılığının kendisi hakkında takipsizlik kararına rağmen belediye tarafından usulsüzce yıkılan ahırının sorumluları hakkında şikayette bulunduğunu söyleyen Erdoğan, "Haklarında şikayette bulundum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Tarım Orman Bakanlığının da benim hakkımı hukuki olarak aramalarını istiyorum. Burada Antalya Valiliğinin tarafıma vermiş olduğu manevi desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Benim hakkımı şu anda Antalya Valiliği aramaktadır. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yıkılan ahırımın usulsüz olduğunu Antalya Valiliği de tespit etmiştir. Akseki Belediye Başkanı İlkay Akça ve başkan yardımcısı Erdoğan Erdoğan usulsüz şekilde benim dahi haberim olmadan ekiplerini gönderip kasti bir şekilde bu kış gününde ahırımı yıkmışlardır" ifadelerini kullandı.

"Antalya Valiliği inceleme başlattı"

Erdoğan, Akseki Cumhuriyet Başsavcılığının kendisi hakkında "kovuşturmaya yer olmadığına" dair karar vermesine rağmen ahırının usulsüzce yıkılmasından dolayı Akseki Belediyesi hakkında şikayette bulundu. Şikayet üzerine Antalya Valiliği de inceleme başlatarak Akseki Belediye Başkanlığından konuyla ilgili yazılı bilgilendirme talebinde bulundu. Yazıda şöyle denildi:

"Tüm bu hususların dava dilekçesi ile Akseki Belediyesine bildirilmesine rağmen belediyenin davadan vazgeçmesini istediği, anlaşmanın işlemlerinin yanlış olduğunu belirtmelerine rağmen söz konusu açılan idare mahkemesinde yürütmenin durdurulması kararının yanlış yorumlanması ile hem husumet yönünden hem de maddi hukuk yönünden yanlış olan encümen kararının uygulandığı ve yapının yıkılarak zarara uğramasına sebep olduğu, bu hukuka aykırı ve keyfi işlem yapan belediye yetkilileri hakkında gerekeli işlem yapılması talebini içeren 13.11.2024 tarihli başvurusu yazımız ekinde gönderilmiştir. Anayasa'nın 138'inci maddesi; 'Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez' hükmüne haiz olup, yargı yerleri kararlarının dikkate alınması ve gereğinin yapılması, aksi takdirde kamu görevlisine sorumluluk getireceği açıktır. Başvurucu, Akseki Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/197 karar numaralı 'kovuşturmaya yer olmadığına dair kararında, kadastro fen bilirkişi raporuna göre söz konusu yapının köy yerleşik alanı dışında olduğu, yapının elektrik ve şebeke suyu bağlantısının olmadığı, 3194 sayılı yasanın 5. maddesinde belirtilen tanımlara göre bina vasfı taşımadığının belirtildiği halde, sebebi belirsiz bir şekilde garaz ve husumet beslenerek ahırının yıkıldığını iddia etmektedir. Yukarıda açıklanan ve ekli başvuruda belirtilen hususların titizlikle incelenerek gereğinin yapılması, yapılan işlem sonucundan ilgilileri ve sorumluları hakkında yapılacak işleme esas olmak üzere, bilgi, belge ve yasal dayanaklarıyla birlikte ayrıntılı ve açıklayıcı bilgi verilmesini rica ederim."

Recep Erdoğan'ın sosyal medyasından paylaştığı videoların ardından hayvanlar için hayırsever bir işadamı tarafından Beyşehir ilçesinde bir ahır tutulduğu ve hayvanların oraya taşınmaya başlandığı öğrenildi.