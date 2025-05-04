Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti

Selim Naşit Özcan'ın oğlu ve Adile Naşit'in yeğeni ünlü oyuncu Naşit Özcan iki ay önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybetti.

04.05.2025 17:09
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Selim Naşit Özcan'ın oğlu ve Adile Naşit'in yeğeni ünlü oyuncu Naşit Özcan tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Film-San Vakfı duyurdu. Naşit 27 Şubat'ta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

"IŞIKLAR İÇİNDE UYU ARKADAŞIM"

Tiyatro oyuncusu ve yönetmen Süha Uygur, Özcan'ın vefatının ardından yayımladığı mesajda, "Naşit Özcan'ı kaybettik… İbbşt ailesi ve Tiyatro camiamızın başı sağ olsun. Işıklar içinde uyu arkadaşım" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti

"HIZLA EKSİLİYORUZ"

Sinema oyuncusu Erhan Yazıcıoğlu ise yayımladığı başsağlığı mesajında, "Naşit'i de kaybettik. Hızla eksiliyoruz. Çok üzgünüm. Meslektaşlarıma ve Tiyatro sevenlere başsağlığı diliyorum. Yolu ışıklı olsun" dedi.

Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti

"ANNEM TİYATROCU OLMAMI KESİNLİKLE İSTEMİYORDU"

Naşit Özcan, 2021'de verdiği röportajda sanat hayatına dair, "Annem, tiyatrocu olmamı kesinlikle istemiyordu. Babam bu konulara pek karışmıyordu. Halam da (Adile Naşit) pek bu konulara sıcak bakmıyordu. Eğer ben bugün tiyatrocu olmuş, birtakım ödüller almış ve Türkiye'de Naşit Özcan ve bir tiyatrocu olarak biraz tanınıyorsam, kendi çabamla, kendi tırnaklarımla olmuşumdur. O yüzden de bu konuda gururla yürürüm." ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti

NECİP NAŞİT ÖZCAN KİMDİR?

Komik-i Şehir Naşit Bey'in torunu usta oyuncu Selim Naşit'in oğlu, Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan, tiyatro oyunculuğu ve yönetmenliğin yanı sıra aynı zamanda seslendirme sanatçısıydı.

Türk tiyatrosunun köklü ailelerinden birine mensup olan sanatçı, 1957 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Tiyatro sahnesine henüz çocuk yaşta adım atan Özcan, 1971 yılında Gönül Ülkü – Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda sahnelenen "Ben Çalmadım" adlı çocuk oyunuyla ilk kez izleyici karşısına çıktı.

Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti

Profesyonel tiyatro hayatı ise 1977'de Akbank Çocuk Tiyatrosu'nda başladı. Babası Selim Naşit Özcan tarafından Nejat Uygur'un tiyatrosuna emanet edilen Özcan, burada sahne deneyimi kazandı.

Naşit Özcan, 1979-1980 arasında Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun kurslarında tiyatro eğitimi aldıktan sonra, 1983-1984 yıllarında Şan Müzikholü sahnelerinde izleyiciyle buluştu. 1988'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları kadrosuna katıldı.

Sanat hayatındaki katkılarıyla, 2010'da 30. İsmail Dümbüllü Ödülü'ne değer görülen Özcan, sahne dışında televizyon dizileri, sinema filmleri ve reklam projelerinde rol aldı.

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Son Dakika 3.Sayfa Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • MAHMUT BAŞAK:
    Ne oldu burada kalacağını mı zannettiniz 0 11 Yanıtla
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