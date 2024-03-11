Ordu'nun Ünye ilçesinde evin içinde gezen çocuğun akülü arabası bir anda alevler içerisinde kaldı. Evde kısa süreli panik yaşanırken, yangın sonrası evin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Atatürk Mahallesi Yudum Sokak'ta bulunan 12 katlı bir binaın 5'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çaybaşı İlçe Emniyet Amirliğinde görevli Fatih Ayan'a ait evin içerisinde akülü arabasıyla dolaşan 4 yaşındaki Yağız Alp Ayan'ın bir anda arabası yanmaya başladı. Kısa sürede alevlerin büyüdüğünü gören annesi küçük çocuğu arabadan alarak hızlıca uzaklaştırdı. Alevlerin yükseldiği akülü araba, yangının başka yere sıçramaması için balkona çıkarıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler balkonda yanmaya devam eden akülü arabaya müdahale etti.
Yangın sonrası evde bulunan anne ve küçük çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, evin bir kısmı ise kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU
Son Dakika › 3.Sayfa › Ünye'de çocuğun akülü arabası evi yaktı - Son Dakika
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