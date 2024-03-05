Ordu'nun Ünye ilçesinde arkadaşlarına asker eğlencesi yaparak araçlarıyla drift yapan iki sürücüye toplamda 64 bin 466 lira ceza kesildi.
İlçenin Yunus Emre Mahallesi Sanayi 2. Sokak üzerinde drift yapıldığı ihbarını alan Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden bir grup gencin asker eğlencesi adı altında M.Ö.'nün kullandığı 52 AAT 854 hafif ticari araç ve M.K. yönetimindeki 34 BBL 974 plakalı otomobille drift yaptıklarını tespit etti. Yakalanan sürücülere çeşitli maddelerden toplamda 64 bin 466 lira ceza kesildi.
Görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştılar
Sürücüler, arkadaşlarına düzenledikleri asker eğlencesinde yaptıkları drift görüntülerini ise sosyal medya hesaplarından paylaştı. - ORDU
Son Dakika › 3.Sayfa › Ünye'de Arkadaşlarına Asker Eğlencesi Yapan Sürücülere 64 Bin 466 Lira Cezai İşlem - Son Dakika
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