Ünye İlçe Emniyet Müdürü Denizde Boğulma Tehlikesi Geçirdi

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Samsun'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Ordu'nun Ünye İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy'un yoğun bakımda uyandırıldığı, normal servise alındığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Samsun'un Atakum ilçesi Taflan mevkisi sahilinde 2 Ağustos'ta serinlemek için denize giren Ünye Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaran ve çevredeki vatandaşların yardımı ile denizden çıkarılan Sarısoy, akabinde sağlık ekiplerince OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada entübe edilerek uyutulan İlçe Emniyet Müdürü Sarısoy'un tedavisi olumlu yanıt verdi. Uyandırılan Sarısoy'un normal servisi alındığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi. - SAMSUN