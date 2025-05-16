Uşak'ta Ahır Yangını: 54 Kuzu Telef Oldu

Uşak'ın Ulubey ilçesinde meydana gelen ahır yangınında 54 kuzu telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı Avgan köyünde Mehmet Bayar'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm ahırı sardı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, ahırdaki 54 kuzunun telef olduğu öğrenildi. - UŞAK