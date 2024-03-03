Uşak\'ta bıçaklı kavgada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

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Uşak'ta bıçaklı kavgada ağır yaralanan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Atatürk Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Mert Yıldırım (22) ile B.A., A.Y., Y.K. ve S.E.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle S.E.Y, B.A., A,Y ve Y.K., Yıldırım'ı bıçaklayarak ve darp ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldırım, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan 4 şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E.Y. ve Y.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, B.A. ve A.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK