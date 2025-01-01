Uşak'ta Erkek Cesedi Bulundu

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Uşak'ta ismi henüz belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.

Olay, Uşak merkeze bağlı Yapağılar köyü yakınlarında meydana geldi. Edilen bilgilere göre; köye yakın bir noktada yol kenarında bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen 112 sağlık ekiplerince baş kısmına taşla vurulduğu belirlenen erkek şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Şahsın kimliği tespit edilemezken, erkek cesedi otopsi yapılmak için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerince ölen kişinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatılırken, olayın zanlı ve zanlıların yakalanması için de soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - UŞAK