Uşak\'ta Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Uşak Valisi Naci Aktaş, başkanlığında gerçekleştirilen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda birçok konu hakkında değerlendirme yapıldı.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Aktaş'ın başkanlığında ilgili kurum yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda il genelinde alınan güvenlik uygulamalarının değerlendirildi. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından toplantı sona erdi. - UŞAK