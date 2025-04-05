Uşak'ta İşçi Servisleri Çarpıştı: 20 Yaralı

İşçi servisleri çarpıştı: 1'i sürücü 20 yaralı
UŞAK - Uşak'ta iki işçi servisinin karıştığı kazada 1'i sürücü 20 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan B.O.idaresindeki 64 S 0272 plakalı midibüs Uşak Lisesi yakınlarına geldiğinde aynı istikamette seyreden S.K.yönetimindeki 64 S 0211 plakalı otobüs ile çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince 64 S 0272 plakalı midibüs sürücüsü ve aynı serviste bulunan 19 işçi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Uşak-İzmir karayolu bir süre tek şeritten trafik sağlanırken, işçi servisinin Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'ne tekstil fabrikasında çalışan işçileri götürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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