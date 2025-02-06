Uşak\'ta Kaçak Alkol ve Telefon Operasyonu

3.Sayfa

Uşak'ta 2 ayrı operasyonda çok sayıda kaçak alkol ve kaçak telefon ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, edinilen bilgiler çerçevesinde iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında 42 litre sahte el yapımı alkol, 53 adet şişelenmiş şekilde el yapımı alkol ve 15 adet kaçak telefon ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar kapsamında ise 2 kişi hakkında 5607 SKM suçu kapsamında adli tahkikat başlatıldı. - UŞAK