Uşak'ta Kaza: Eşi Hayatını Kaybetti

Uşak'ta otomobil ile panelvan aracın çarpışması sonucu otomobil sürücüsü yaralanırken, yolcu konumunda bulunan eşi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Uşak merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı Hal Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Ali Karataş (71) idaresindeki 64 FB 068 plakalı otomobil ile S.G. (17) yönetimindeki 35 BZJ 502 plakalı panelvan araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu konumunda bulunan eşi Sultan Karataş (69) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sultan Karataş'a burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, ehliyeti bulunmadığı tespit edilen panelvan sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi. - UŞAK