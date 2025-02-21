Uşak\'ta Market Denetimleri

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Uşak'ta Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince 4 ilçede marketlerde ve diğer perakende sektöründe sıkı denetim gerçekleştirildi.

Uşak Ticaret Müdürlüğü ekiplerince Uşak'ın Ulubey, Eşme, Karahallı ve Sivaslı ilçelerinde faaliyet gösteren marketler ve diğer perakende sektörlerinde fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı gerçekleştirilen işletmelere ise cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, denetimlerin aralıksız süreceği öğrenildi. - UŞAK