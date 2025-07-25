Uşak\'ta Meşelik Alanda Yangın

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda çıkan yangına karadan müdahale devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre; Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Hanoğlu köyü yakınlarında bulunan meşelik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle yangın büyük bir alana sıçradı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 29 arazöz, 6 dozer, 19 su tankeri ve 5 helikopter sevk edildi.

Söndürme çalışmaları havanın kararmasıyla havadan müdahale sonlandırılırken, karadan müdahale ise devam ediyor.

Vali Aktaş, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Uşak Valisi Naci Aktaş, yangın bölgesine gelerek İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz'den bilgi aldı.

Öte yandan, Hanoğlu köyüne bağlı Tülücü Mahallesinde 6 hane ve 50 küçükbaş hayvan tedbir amaçlı boşaltıldı. - UŞAK