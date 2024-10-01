Uşak\'ta Sentetik Ecza Operasyonu

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Uşak'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilde 33 bin 686 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobil içinde yapılan aramada 33 bin 686 adet sentetik ecza ele geçirilirken, araç içeresinde bulunan T.K. ve Ş.K. ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK