Uşak\'ta Silahsız Düğün Uygulaması

Uşak İl Jandarma komutanlığı, kasaba ve köylerde yaşayan vatandaşları düğünlerde silahla havaya ateş edilmemesi ve silah kullanıldığında 112 Acil Çağrı Merkezine aramaları konusunda bilgilendirdi.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı, 'Silahsız Düğün Silahsız Eğlence' projesi kapsamında kasaba ve köylerde yaşayan vatandaşlara, düğün, nişan, asker uğurlaması ve spor müsabakası gibi organizasyon ve etkinliklerde silahla ateş etmenin yasak olduğu bilgilendirmesi yaptı. Yaşanan olaylarda onlarca masum insanın hayatını kaybetmesi ya da yaralanmasının önüne geçmek amacıyla yapılan çalışmada, silahla ateş etme olaylarının görüldüğü zaman 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Jandarma'ya ihbar etmeleri konusunda vatandaşlar bilgilendirildi.

Ayrıca muhtarlıklar, kahvehaneler ve vatandaşların görebileceği alanlara " 'Silahsız düğün silahsız eğlence', 'Kendi sevincinizi başkalarının gözyaşına çevirmeyiniz', 'Düğünlerde mutluluğu silahla değil, alkışla paylaşalım', 'Silahla ateş ederek bulunduğunuz ortamı şenlendirdiğinizi sanmayın'" yazılı afişler asıldı. - UŞAK