Uşak'ta traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

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Uşak'ta traktörün devrilmesi sonucu traktörün altında kalan 62 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Eşmeli köyü Çakırlar mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Gürmen (62) idaresindeki 64 EH 138 plakalı traktör devrildi. Traktörün devrilmesi sonucu sürücü altında kalarak sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi sonucu bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkartılan ve 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Gürmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gürmen'in cenazesi Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - UŞAK