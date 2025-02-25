Uşak\'ta Yangın: 100 Tavuk Telef Oldu

Uşak'ta iki katlı evde çıkan yangında 100 tavuk telef olurken, evde ise hasar oluştu.
Yangın, Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı Büyükkayalı köyünde bulunan iki katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evin üst katından dumanlar yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın daha fazla büyümeden söndürürken, alt katta bulunan kümeste 100 tavuğun telef olduğunu belirledi.
Öte yandan, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken evde ise hasar oluştu. - UŞAK
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