Uşak\'ta Yangın: 2 Gözaltı

Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Uşak merkeze bağlı Derbent köyü yakınlarında bulunan tarım arazisinde saman balyalama makinesinden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık ve meşelik alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda arazöz, iş makinesi, 3 helikopter ve 2 uçak sevk edildi. Havanın kararmasının ardından hava müdahalesi sonlanırken, ekiplerin karadan müdahalesi devam ediyor. Jandarma ekiplerince yangına ilişkin yürütülen soruşturmada tarla sahibi O.A. ile saman balyalama makinesinin sahibi R.B. gözaltına alındı.

Öte yandan, Uşak Valisi Naci Aktaş, yangın bölgesine gelerek Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle ve burada İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz'den bilgi aldı. - UŞAK