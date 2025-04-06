Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti

Binbir Gece ve Küçük Kadınlar dizisindeki rolleriyle tanınan usta oyuncu Ahmet Levendoğlu 80 yaşında hayatını kaybetti.

06.04.2025 13:21
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Oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu 80 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ahmet Levendoğlu'nun vefat sonrası birçok oyuncu usta isme veda mesajı paylaştı.

Zuhal Olcay paylaştığı mesajda, "Canım Hocam Ahmet Levendoğlu huzurla uyu" ifadelerine yer verdi.

Yıldıray Şahinler ise "Hocam. Ahmet hocam! Üzerimde çok büyük emeği olan, sahnede oyuncuya öz güven gibi çok büyük bir silah kazandıran, "ilke" sözcüğünün yaşayan anıtı, büyük oyuncu Ahmet Levendoğlu. Huzurla uyu. Hakkını helal et. İkinci fotoğrafta sınıfımızın devam çizelgesi var. Saklamış. Ne denli titiz bir tiyatro adamı olduğunu o çizelgeden, ne kadar iyi bir hoca olduğunu da sınıftaki isimlerden anlayabilirsiniz." dedi.

Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti

AHMET LEVENDOĞLU KİMDİR?

Eğitmenlikten oyunculuk ve yönetmenliğe, tiyatro yöneticiliğinden oyun çevirmenliğine dergi yazarlığına dek tiyatronun her alanında üretimi olan Levendoğlu, Robert Kolej'den mezun oldu. Robert Kolej'de okuduğu yıllarda yuttuğu sahne tozu onu İngiltere Royal Academy of Dramatic Art'a burslu öğrenci olarak götürdü. Bu aynı zamanda Türk hükümetinin yurt dışında tiyatro okuyan bir öğrenciye verdiği ilk burstu.

Tiyatro hayatına Londra'da başladı. İngiltere'nin önde gelen kent tiyatrolarından Exeter'deki Northcott Theatre'da bir sezon oyunculuk yaptı.

Levendoğlu Türkiye'de ilk olarak Gen-Ar Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. 1971-1976 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak yer aldı. Kuruluş döneminde müdür yardımcılığını da üstlendiği İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda 1978-1980 yıllarında oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı.

Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer ile beraber "Tiyatro Stüdyosu" adıyla kurduğu özel kurum; birçok oyun sergilemenin yanı sıra, tiyatro eğitimi de verdi. 1995 – 1998 yılları arasında Akademi İstanbul'da eğitmenlik görevi yaptı.

Küçük Kadınlar, Kültür Sanat, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Nazife:
    Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun nur ıçinde yatsın ailesine sabırlar diliyorum 80 yaş . 3 0 Yanıtla
  • ayşe onat:
    Allah rahmet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. 2 0 Yanıtla
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