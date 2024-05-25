Usta oyuncu Fatma Karanfil kansere yakalandı! Durumu ağırlaşınca entübe edildi - Son Dakika
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Usta oyuncu Fatma Karanfil kansere yakalandı! Durumu ağırlaşınca entübe edildi

Usta oyuncu Fatma Karanfil kansere yakalandı! Durumu ağırlaşınca entübe edildi

Aşk-ı Memnu dizisinin efsane oyuncularından Fatma Karanfil'in bir süredir kanser tedavisi gördüğü ve durumunun ağırlaşmasıyla entübe edildiği ortaya çıktı.

25.05.2024 07:48
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Keloğlan filmindeki Fatma karakteriyle hafızalara kazınan ve Aşk-ı Memnu dizisinde Şayeste rolünü oynayan usta oyuncu Fatma Karanfil bir süredir kanser tedavisi görüyor.

YAKIN ZAMANDA UYANMASI BEKLENMİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kansere yakalanan Karanfil'in rahatsızlığına teşhis konulduğunda çoklu metastasın başladığı öğrenildi. 4. Evre kanser olan Karanfil tedavi gördüğü Florya'da tedavi gördüğü hastanede entübe edildi. Doktorlar, usta oyuncunun durumunun ciddi olduğunu ve yakın zamanda uyanmasının zor olduğunu belirtti.

Fatma Karanfil, son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez dizisinde rol almıştı. 72 yaşındaki Fatma Karanfil, yıllar önce de göğüs kanserini yenmişti.

Usta oyuncu Fatma Karanfil kansere yakalandı! Durumu ağırlaşınca entübe edildi
Usta oyuncu Fatma Karanfil kansere yakalandı! Durumu ağırlaşınca entübe edildi
Usta oyuncu Fatma Karanfil kansere yakalandı! Durumu ağırlaşınca entübe edildi

Kanser Tedavisi, Fatma Karanfil, 3.Sayfa, Magazin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Usta oyuncu Fatma Karanfil kansere yakalandı! Durumu ağırlaşınca entübe edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Behzat: Allah şifa versin 16 0 Yanıtla
  • erdem turan: Allah şifa versin inşallah ?? 7 0 Yanıtla

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