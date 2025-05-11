Kırıkkale'de hakkında 16 yıl 2 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu hükümlüsü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü saha çalışmaları neticesinde yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 16 yıl 2 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü C.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Uyuşturucu Hükümlüsü Kırıkkale'de Yakalandı - Son Dakika
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