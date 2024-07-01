Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
SAMSUN - Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti yaptığı' tespit edilen Y.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen Y.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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