Uyuşturucu Tüccarı Afyon'da Yakalandı

Afyonkarahisar'da 8 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan şahıs Jandarma ekiplerinin takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde B.K., isimli şahsın 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti veya Sağlama' suçundan 8 Yıl 1 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalararak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR