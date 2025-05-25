Uzman Çavuş Babasını Vurdu

Karaman'da bir uzman çavuş izinli geldiği baba ocağında tartıştığı babasını beylik silahıyla vurarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, izinli olduğu için memleketinde bulunduğu öğrenilen uzman çavuş A.Y. (29), henüz bilinmeyen bir nedenle babası Nihat Yalçın (57) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine uzman çavuş A.Y., üzerinde bulunan beylik tabancası ile babasına kurşun yağdırdı. Baba Nihat Yalçın, evinin bahçesinde vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, oğlu uzman çavuş A.Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Nihat Yalçın'ın cansız bedeni Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KARAMAN