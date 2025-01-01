Vali Aktaş'tan Yeni Yıl Ziyaretleri - Son Dakika
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Vali Aktaş'tan Yeni Yıl Ziyaretleri

Vali Aktaş\'tan Yeni Yıl Ziyaretleri

Vali Naci Aktaş, yeni yıl dolayısıyla 7/24 kesintisiz çalışan kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek görevli personelin ve vatandaşların yeni yılını kutladı.

01.01.2025 01:08  Güncelleme: 01:10
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Vali Naci Aktaş, yeni yıl dolayısıyla 7/24 kesintisiz çalışan kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek görevli personelin ve vatandaşların yeni yılını kutladı.

İlk olarak Vali Naci Aktaş, Uşak- Ankara karayolu üzerinde bulunan Jandarma Uygulama Noktasında görevli jandarma personellerin ve yolculuk yapan vatandaşların yeni yılını kutladı. Vali Aktaş, daha sonra polis trafik uygulama noktasında görevli polis ekiplerini de ziyaret etti. Burada Vali Aktaş yolculuk yapan vatandaşlara yeni yılını kutlayarak, hayırlı yolculuklar diledi. Vali Aktaş ziyaretleri kapsamında Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanları ve hastanede tedavi gören hastaları ziyaret ettikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezine geçti. Vali Aktaş burada görevi başındaki personellerle bir araya geldikten sonra burada yer alan İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezini (GAMER) ziyaret ederek merkez ilçe ve ilçelerin Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kameralarından (MOBESE) izleyerek son durum hakkında bilgi aldı.

Vali Aktaş, daha sonra Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İsmetpaşa Caddesi'nde bulunan esnaf ve vatandaşları, 15 Temmuz Şehitler Meydan'ında bulunan asayiş ve trafik uygulamasını ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Aktaş, "Uşak'ta jandarma ve polis ekipleri olarak bu gecede 32 noktada, 189 ekiple, 706 personelle görev başındayız. Kentimizin her noktasında arkadaşlarımız teyakkuz halinde. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yeni bir yıla girmeleri için gerekli tedbirleri aldık. Tüm arkadaşlarımız görevinin başında." dedi.

Herkesin yeni yılını kutlayan Vali Aktaş, "2025 yılının hem milletimize, hem ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere dünya mazlumları başta olmak üzere tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Malum yeni yılla birlikte yarın üç ayların başlangıcı. Üç aylara girmiş olacağız. Daha sonra da Regaip Kandili. Tüm İslam aleminin üç aylarının hem de Regaip Kandil'inin mübarek olmasını diliyorum. Önümüzdeki yılın memleketimiz için bizler için mesai arkadaşlarımızın aileleri, sevdikleri için sağlık, huzur, başarı ve esenlik getirmesini diliyorum." diye konuştu.

Ziyaretler kapsamında Vali Aktaş'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Burak Bozkurt Gürses, Uşak İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz'de bulundu. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Vali Aktaş'tan Yeni Yıl Ziyaretleri - Son Dakika

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