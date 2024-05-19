Vali Hatipoğlu: Ampute olan yaralılarımız var ama yaralıların genel durumları iyi - Son Dakika
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Vali Hatipoğlu: Ampute olan yaralılarımız var ama yaralıların genel durumları iyi

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Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, el yapımı patlayıcı nedeniyle hastanede tedavi altında olan 5'i jandarma görevlisi olmak üzere 7 kişiyi ziyaret etti. Vali Hatipoğlu, yaralılar hakkında bilgi vererek, ampute olanların olduğunu ancak genel olarak durumlarının iyi olduğunu belirtti.

19.05.2024 03:25
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Vali Hatipoğlu: "Ampute olan yaralılarımız var ama yaralıların genel durumları iyi"

TOKAT - Tokat Valisi Numan Hatiboğlu, el yapımı patlayıcı nedeniyle hastanede tedavileri devam eden 5'i jandarma görevlisi olmak üzere 7 kişiyi ziyaret etti.

Kentteki hastanelerde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret eden Vali Hatipoğlu gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yaralılar hakkında bilgiler veren Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "Bölgede devriye ekibimize sözlü olarak ulaşan bir vatandaşımızın evinin önündeki sandıkla ilgili ihbarına devriyemiz kendisi gidiyor. Akabinde olay yerinde gerçekleşen patlamanın sonucunda 5 jandarma personelimiz ve 2 vatandaşımız yaralanıyor. Bunlardan hafif durumda olan iki vatandaşımız Erbaa Devlet Hastanesi'nde müşahede altında. 2 yaralımız Tokat Devlet Hastanesinde şu an tedavileri devam ediyor. Bir sivil vatandaşımız ve jandarma personelimizin durumları iyi. Ameliyatlı olan sivil vatandaşımız var. Yine jandarma personelimizin operasyonu da aynı şekilde devam ediyor. Diğer yandan 3 vatandaşımızın ikisi jandarma personeli, biri sivil vatandaşımız Tokat Gaziosmanpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi'nde şu an itibariyle tedavileri devam ediyor. Bir vatandaşımızın jandarma personelimizin gözünde sıkıntımız var. Yine bir personelimiz diz kapağı altından ampute edildi. Bu arada olayla ilgili olarak gerekli araştırmayı, soruşturmayı, ekiplerimiz ivedi bir şekilde gerçekleştirdiler ve inşallah en kısa zamanda tüm failler olayın gerçekleştirenleri adaletin karşısında bulunacaklar. Gerekli cezaya çarptırılacaklar diye umut ediyoruz. Gözaltılar var. Şu an itibariyle çalışmalar devam ediyor" dedi.

"Genel olarak durumları iyi"

Ampute olan personellerin olduğunu söyleyen Vali Hatipoğlu, "Ameliyatta olan vatandaşlarımız var. Jandarma personelimiz var. Bunlardan ampute durumu olanlar var. Dolayısıyla da ama genel olarak durumları iyi" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Jandarma, Tokat, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Vali Hatipoğlu: Ampute olan yaralılarımız var ama yaralıların genel durumları iyi - Son Dakika

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