Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı: Çiftçilere Anız Yakmama Uyarısı

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Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Aslan Kaya, hasadın devam ettiği bu günlerde çiftçilere anız yakılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Anız yangınları sonucu doğada ve toprakta telafisi mümkün olmayan, tahribat meydana geldiğini belirten Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Aslan Kaya, arazide hasat dönemine başlandığı şu günlerde anız yakılmasının önüne geçmek, yakanları da uyarmak için bütün çiftçilerin sorumluluğu olduğunu söyledi.

Yangınlar sonucunda arazide bulunan ağaçların da yandığını, bunun da kuraklığa davetiye çıkartıldığını belirten Aslan Kaya, "Yakılan anızlar toprağı olumsuz yönde etkiliyor. Topraktan alınan verim düşerken çiftçilerimiz uzun yıllar bu durumu telafi etmek için maddi harcamalar yapmak zorunda kalıyor. Arazilerde bulunan yabancı otların temizlenmesi için anız yakmaya başvuran çiftçilerimiz toprakta bulunan bütün canlılara zarar verdiklerini gözden kaçırıyorlar. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerinde. En ufak bir kıvılcım yangınlara neden olabiliyor. Çiftçilerimiz ve bütün vatandaşlarımız duyarlılık göstermelidir" dedi. - SAMSUN