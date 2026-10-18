Wainwright'taki yangında 4 askerin öldüğünü Kanada Başbakanı Carney açıkladı - Son Dakika
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Wainwright'taki yangında 4 askerin öldüğünü Kanada Başbakanı Carney açıkladı

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Kanada Başbakanı Carney, Alberta'daki Wainwright Askeri Üssü'nde yangında 4 askerin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda askerin yaralandığını açıkladı. Carney, ölenlerin ailelerine haber verildiğini, olayla ilgili üst düzey yetkililerin bugün bilgilendirme yapacağını söyledi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Wainwright Askeri Üssü'ndeki yangında 4 askerin hayatını kaybettiğini, çok sayıda askerin de yaralandığını açıkladı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Alberta eyaletindeki Wainwright Askeri Üssü'ndeki yangına ilişkin açıklamada bulundu. Carney, yangında 4 askerin hayatını kaybettiğini, çok sayıda askerin de yaralandığını açıkladı. Hayatını kaybeden askerlerin ailelerine haber verildiğini aktaran Carney, "Dün öğleden sonra Wainwright'taki Kanada Silahlı Kuvvetleri üssünde şiddetli ve hızla yayılan bir yangın çıktı. Ardından Kanada topraklarında barış döneminde silahlı kuvvetlerimizin yaşadığı en büyük trajedilerden biri meydana geldi" dedi.

Carney, olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin daha fazla ayrıntının paylaşılması amacıyla üst düzey yetkililere bugün öğleden sonra bir bilgilendirme toplantısı düzenlemeleri talimatını verdiğini söyledi. Carney, toplantının saatine ilişkin ise bilgi vermedi. Toplantıya Savunma Bakanı David McGuinty, Acil Durumlara Hazırlık Bakanı Eleanor Olszewski ve Tümgeneral Wade Rutland'ın yanı sıra eyalet bakanları ve üst düzey yetkililer de katılacak.

Olaydan etkilenenlerin ailelerine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına başsağlığı dileklerini ileten Carney, etkilenen personelin yedek askerler ve muvazzaf askerler dahil olmak üzere ülke genelindeki farklı üslerden geldiğini belirtti. Carney, "Ülke olarak kaybettiğimiz cesur silahlı kuvvetler mensuplarımız için yas tutuyoruz. Kanadalılar kriz anlarında bir araya gelir. Bu, ülkemizin en iyi yanıdır" dedi.

Kaynak: İHA
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